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Spor

Milli kürekçilerden 10 madalya

Hırvatistan'da düzenlenen Uluslararası Zagreb Yarışları'nda milli kürekçilerimiz 6 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

AA16 Nisan 2023 Pazar 19:40 - Güncelleme:
Milli kürekçilerden 10 madalya
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Milli kürekçiler, Hırvatistan'da katılıkları Uluslararası Zagreb Yarışları'nda 6 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de düzenlenen organizasyonda Türk sporcular 19 yaş altı, 23 yaş altı ve büyükler kategorilerinde yarıştı.

Müsabakaların ilk gün yarışları sonunda Cevdet Ege Mutlu 23 yaş altı tek çifte, Aytimur Selçuk-Enes Biber ikilisi 19 yaş altı iki tekte, Halil Kaan Köroğlu tek çifte, Deniznur Serra Baykara hafif kilo kadınlar tek çifte kategorilerinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Milli sporculardan tek çifte kategorisinde yarışan Elis Özbay ile Enes Gök birer gümüş, Ahmet Ali Kabadayı ise bronz madalya elde etti.

Yarışların ikinci gününde iki tek kategorisinde yarışan Aytimur Selçuk-Enes Biber ikilisi ile hafif kilo iki çifte kategorisinde mücadele eden Halil Kaan Köroğlu-Enes Gök ikilisi altın, Şefik Çakmak-Ahmet Ali Kabadayı ekibi ise gümüş madalyayla organizasyonu tamamladı.

  • Uluslararası Zagreb Yarışları
  • Hırvatistan
  • Türkiye Kürek Federasyonu

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