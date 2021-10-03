Milli maç öncesi Norveç revire döndü! Yıldız oyuncu da sakatlandı

3 Ekim 2021 Pazar 11:24 - Güncelleme: 3 Ekim 2021 Pazar 11:24

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 8 Ekim'de Milli Takımımız ile karşı karşıya gelecek Norveç'te sakatlık sorunları büyüyor. Alexander Sörloth'tan faydalanamayacak Norveç'te Erling Haaland'ın da sakatlığı bulunuyor. Şimdi ise bir başka forvet Joshua King sakatlandı.

İngiltere Premier Lig'de Ozan Tufan'ın da oynadığı Watford'da Leeds United'a karşı ilk 11'de maça başlayan Joshua King, ilk yarının sonunda yaşadığı sakatlığın ardından kenara gelmek durumunda kaldı. King'in Türkiye karşısında forma giyip giymeyeceği bugün yapılacak görüşmeler sonucunda netlik kazanacak. Fakat Leeds United maçına devam edemeyen oyuncunun forma giymesine düşük ihtimal veriliyor.