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Spor

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Fransa'da 15. oldu

Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa'daki sprint yarışında milli sporcu Cem Bölükbaşı 15. oldu.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 21:41 - Güncelleme:
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Milli sporcu Cem Bölükbaşı, Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Fransa'daki sprint yarışında 15. oldu.

Le Castellet kasabasındaki 5,8 kilometrelik Paul Ricard Pisti'nde düzenlenen 21 turluk sprint yarışında mücadele eden Charouz takımı sporcusu Cem Bölükbaşı, damalı bayrağı 15. sırada gördü.

Yarışta Carlin takımından Yeni Zelandalı Liam Lawson birinci, Prema takımından Hint Jehan Daruvala ikinci, Art GP takımından Fransız Theo Pourchaire ise üçüncü sırayı aldı.

Fransa'daki ana yarış, yarın TSİ 10.35'te yapılacak.

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