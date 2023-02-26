İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2023 Pazar / 6 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Slovenya'da tarihe geçti
Spor

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Slovenya'da tarihe geçti

Slovenya'da düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Şampiyonası'nda boy gösteren milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, bu turnuvada finalde yer alan ilk Türk sporcu olarak tarihe adını yazdırdı.

AA26 Şubat 2023 Pazar 00:48 - Güncelleme:
Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Slovenya'da tarihe geçti
ABONE OL

Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, Slovenya'da düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Şampiyonası'nda finalde yarışan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçmeyi başardı.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Planica Kayak Merkezi'nde organize edilen şampiyonada Fatih Arda, 50 sporcunun katıldığı final turunu 93 metrelik atlayışı ve 120.1 puan ile 21'inci sırada tamamlayarak finale kaldı.

Ay-yıldızlı kayakçı, finalde ise 87 metrelik atlayışı ve toplam 220.8 puan ile organizasyonu 29'uncu sırada tamamladı.

Milli sporcuyu elde ettiği dereceden dolayı tebrik eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "Böylesine büyük bir organizasyonda final yarışan sporcumuzu ve antrenörümüzü yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

  • Fatih Arda İpcioğlu
  • Kayakla Atlama Dünya Şampiyonası
  • Slovenya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.