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Spor

Milli sporcu Merve Dinçel gümüş madalya kazandı

Milli tekvandocu Merve Dinçel, Paris 2022 Dünya Grand Prix müsabakalarının ilk gününde gümüş madalya elde etti.

IHA2 Eylül 2022 Cuma 21:25 - Güncelleme:
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Paris 2022 Dünya Grand Prix müsabakalarının ilk gününde milli tekvandocu Merve Dinçel gümüş madalya kazandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 2024 olimpiyat oyunlarına kota puanı veren organizasyonun ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapılırken, Türkiye adına 5 sporcu mücadele etti. Kadınlar 49 kiloda Türkiye'yi temsil eden Merve Dinçel gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonun ikinci gününde 3 sıklette 5 sporcu mücadele edecek.

MERVE DİNÇEL KİMDİR?

1 Ocak 1999 doğumlu Milli tekvandocu Merve Dinçel, Polonya'da düzenlenen Avrupa Ümitler Şampiyonası'nda altın madalya kazanan tek Türk kadın sporcu olarak parladı. Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirilen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'yi, 43'ü kadın 93 sporcu temsil etti.

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