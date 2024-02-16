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Spor

Milli sporcu Nesrin Baş'tan altın madalya!

Milli sporcumuz Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

16 Şubat 2024 Cuma 21:59 - Güncelleme:
Milli sporcu Nesrin Baş'tan altın madalya!
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Milli sporcumuz Nesrin Baş, Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcularımızdan bir altın madalya daha geldi. Kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

72 kilonun çeyrek finalinde organizasyona bireysel olarak katılan Viktoryia Radzkovai'yi 7-0, yarı finalde de Polonyalı Wiktoria Choluj'u 2-1 yenerek finale yükselen Nesrin Baş, Rumen Alexandra Anghel'i 5-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

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