Milli sporcu Vedat Albayrak altın madalya kazandı

5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler judo 81 kiloda Vedat Albayrak, oyunlar şampiyonu oldu.

Oyunların bitimine 2 gün kala Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda erkekler judo 81 kiloda Vedat Albayrak altın madalya kazandı. Türk sporcuya yenilerek ikinci olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nugzari Tatalashvili gümüş madalyanın sahibi oldu. Tacikistan'dan Shodmon Rızoev ve Özbekistan'dan Sharoffiddin Boltaboev bronz madalya aldılar.

VEDAT ALBAYRAK KİMDİR?

Vedat Albayrak 2 Mart 1993'te Kazakistan'da dünyaya geldi. Vano Revazishvili isimli judo sporcusu uluslararası pek çok başarının ardından Türk vatandaşı oldu ve Vedat Albayrak ismini aldı.

