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Spor

Milli sporcu Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu oldu!

Milli sporcu Zeynep Yetgil, U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda finalde Liliia Malanchuk'u 9-4 yenerek şampiyon oldu.

IHA17 Mart 2023 Cuma 20:48 - Güncelleme:
Milli sporcu Zeynep Yetgil, Avrupa şampiyonu oldu!
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Romanya'nın başkenti Bükreş'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 53 kiloda mücadele eden Zeynep Yetgil, finalde Ukraynalı Liliia Malanchuk'u 9-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonaya eleme turundan başlayan Zeynep Yetgil, Moldavalı rakibi Mariana Dragutan'ı 10-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransız Chadia Ayachi ile karşılaşan Zeynep, rakibine 10-0'lık üstünlük kurarak yarı finale yükselmeyi başardı. Yarı final müsabakasında Azerbaycanlı Gultakin Shirinova ile karşılaşan Zeynep, rakibini 5-0 (tuşla) yenerek finale yükselen isim oldu. Finalde ise Ukraynalı rakibi Liliia Malanchuk'u 9-4 mağlup eden Zeynep Yetgil altın madalya kazandı.

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