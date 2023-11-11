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Spor

Milli sporcudan altın madalya!

Milli sporcu İnci Ece Öztürk, Dünya Bocce Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

11 Kasım 2023 Cumartesi 23:37 - Güncelleme:
Milli sporcudan altın madalya!
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Milli sporcu İnci Ece Öztürk, Fransa'da düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, şampiyonada Türkiye, 1 altın, 3 gümüş madalya ile genel klasmanda ikinci oldu.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Rumilly şehrinde yapılan şampiyonanın son oynanan finalinde basamak disiplininde İnci Ece Öztürk, Sloven rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada çift kadınlarda Emine Dursun-Ayşenur Barış gümüş, altın nokta kadınlarda ise Buket Öztürk gümüş madalya kazandı.

Karışık çiftler şampiyonasında da Mehmet Can Yakın-İnci Ece Öztürk gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada Türkiye, 1 altın, 3 gümüş madalya ile genel klasmanda Hırvatistan'ın ardından ikinci sırayı aldı.

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