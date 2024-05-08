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Spor

Milli sporculardan Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 76 madalya!

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda milli sporcularımız toplamda 74 madalya kazandı.

8 Mayıs 2024 Çarşamba 21:08 - Güncelleme:
Milli sporculardan Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 76 madalya!
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Slovakya'da düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda genç milli sporcular 36'sı altın, 74 madalya kazandı.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bratislava'da düzenlenen organizasyonda, sporcular 15 Yaş Yıldızlar, 18 Yaş ve 23 Yaş Gençler kategorilerinde bireysel ve takım müsabakalarında madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonanın ilk gününde genç kız ve erkek milli sporcular, sol kol müsabakalarında 17 altın, 11 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 36 madalya kazandı.

Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nın ikinci gününde ise genç kız ve erkek milli sporcular, sağ kol müsabakalarında 19 altın, 12 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 38 madalya elde etti.

Şampiyonada takım sıralamasında ise Genç Kadınlar Milli Takımı birinci, Genç Erkekler Milli Takımı ise ikinci sırada yer aldı.

  • Avrupa Bilek Güreşi
  • Milli Sporcular
  • Altın Madalya

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