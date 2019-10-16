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Son dünya şampiyonu Fransa’ya iki maçta da yenilmeyen ve rakiplerinin önünde Euro 2020’ye koşan Türkiye, ilk kez lider olarak dev bir şampiyonaya gitmenin hesabını yapıyor.

14 Kasım’da İzlanda ile berabere bile kalsa finalleri garanti altına alacak olan Ay-Yıldızlı ekip, Güneş yönetiminde ilk, toplamda 5. kez Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek.

MİLLİ Takımımız tarihi başarının eşiğinde... Euro 2020 elemelerinde Fransa, İzlanda ve Arnavutluk ile ilk ikiye girme mücadelesi veren ve 8. maçlar sonunda lider olarak Avrupa Futbol Şampiyonası’nın kapısını aralayan Ay-Yıldızlı ekibimiz Şenol Güneş yönetiminde bir ilki de başarmak için son iki karşılaşmada galibiyet hesapları yapıyor.

LİDER OLURSAK SERİ BAŞIYIZ

Türkiye bugüne kadar dev organizasyonlarda 5 kez boy gösterdi. Dünya Kupası’nda bir, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda ise dört kez yer alan Milliler, 14 Kasım’daki İzlanda maçında berabere bile kalsa 6. büyük organizasyona adını yazdıracak. Son iki maçta alınacak iki galibiyet ise bizi ilk kez lider olarak finallere taşıyacak. Liderlik halinde Türkiye kura çekimine ilk kez seri başı olarak katılacak.

GÜNEŞ’İN İLK AVRUPA ŞAMPİYONASI

Türkiye’yi daha önce play-off maçlarıyla Dünya Kupası’na taşıyan tek çalıştırıcı olan ve Japonya ile Güney Kore’deki organizasyonu üçüncü tamamlayan Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası’nda ise ilk kez Türkiye’nin başında yer alma şansı yakalayacak. Bundan önce Türkiye, Fatih Terim ile üç (1996, 2008, 2016), Mustafa Denizli ile de bir kez (2000) Avrupa Şampiyonası’nda yer almıştı.