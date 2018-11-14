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Milli takım hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü.

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Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya sonradan dahil edilen Fortuna Düsseldorflu oyuncu Kenan Karaman da katıldı.     

Kasık ve belinde ağrı bulunan Enes Ünal ile sağ arka adalesindeki sakatlığı süren Mahmut Tekdemir antrenmanda yer almadı.      

Üst solunum enfeksiyonu geçen Hasan Ali Kaldırım ise takımla çalıştı.     

Isınma hareketleriyle çalışmaya başlayan milliler, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.     

A Milli Futbol Takımı, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayacak.

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