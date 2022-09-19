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Spor

Milli Takım iddiaları sonrası... TFF'den Sergen Yalçın açıklaması!

Sergen Yalçın için A Milli Takım iddiaları sonrası TFF Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altıntop'tan açıklama geldi. Altıntop, Sergen Yalçın iddialarının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

19 Eylül 2022 Pazartesi 19:19 - Güncelleme:
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A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçebileceği haberlerinin çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Hamit Altıntop, konuyla ilgili açıklama yaptı. Altıntop, Sergen Yalçın iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

A Milli Takım'ın Riva'daki kampını yerinde takip eden TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak söz konusu haberleri ve Stefan Kuntz'un moralini Altıntop'a sorduğunu belirtti. Kırkayak, Hamit Altıntop'un haberler için, "Böyle bir konu yok." ifadelerini kullandığını söyledi.

"BİR YERDEN TEKLİF BEKLİYOR"

Sergen Yalçın'a yakın isimlerden biri olan Sinan Engin, geçtiğimiz günlerde A Spor canlı yayınında 49 yaşındaki teknik adamın teklif beklediğini söylemişti. Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." şeklinde konuşmuştu.

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