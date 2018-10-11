Milli takım, Rize'de Bosna Hersek'i ağırlıyor

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde bulunan A Milli Takımımız, Rusya maçı öncesi hazırlık maçında Bosna Hersek ile karşı karşıya gelecek. İsveç karşısında 2-0 geriden gelerek 3-2 kazanan Milli Takımımız, Rusya maçı öncesi Bosna Hersek'i mağlup ederek moral depolamak istiyor.

BOSNA HERSEK İLE 6. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında yarın Rize'de konuk edeceği Bosna Hersek ile tarihinde 6. kez karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Rekabette eşitlik bulunuyor

Türk Milli Takımı, Bosna Hersek ile daha önce yaptığı 4'ü resmi, 1'i özel toplam 5 maçta kozlarını paylaştı.

Mücadelede geride kalan 5 maçtan 2'sini ay-yıldızlı ekip kazanırken, 2 karşılaşmayı da Bosna Hersek galip tamamlamayı başardı. Bir maç ise beraberlikle sona erdi.

Bu maçlarda toplam 6 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 7 gol gördü.

Türkiye'de 3. maç

A Milli Takım, Bosna Hersek ile sahasında 3. maçına çıkacak.

İki ülke takımları arasında Türkiye'de yapılan 2 karşılaşmayı da ay-yıldızlı ekip kazanmayı bildi.

Türkiye, 2'si de İstanbul'da oynanan mücadelelerde 3 gol atarken kalesinde 1 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Bosna Hersek'te oynadığı 3 maçta ise 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Deplasmandaki maçlarda kalesinde 6 gol gören Türkiye, 3 kez ise gol sevinci yaşadı.

İlk maç Bosna Hersek'in

Türkiye ile Bosna Hersek tarihlerindeki ilk maçlarını 16 Ağustos 2000'de oynadı.

Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan özel müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İki ekip arasındaki rekabetteki ilk gol Türkiye'de de uzun yıllar forma giyen Elvir Bolic'den geldi.

Son maç berabere

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki son mücadele 9 Eylül 2009'da oynandı.

Bosna Hersek'in Zenica şehrindeki 19. Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup mücadelesi Emre Belözoğlu ve Sejad Salihovic'in ilk yarıda attığı gollerle 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadeledeki diğer maçlar

Mücadelenin ikinci maçı, 2008 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 Haziran 2007 tarihinde yine Saraybosna'da yapıldı. Maçtan ev sahibi Bosna Hersek 3-2 galip ayrılmayı bildi.

Türkiye, 21 Kasım 2007 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan 2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçını Nihat Kahveci'nin golüyle 1-0 kazanarak, final biletini aldı.

İki ülke (A) milli takımları en son 19. Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 11 Ekim 2008 tarihinde İstanbul'da karşılaştı. BJK İnönü Stadı'ndaki maçı Türkiye, Dzeko'nun kendi kalesine ve Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-1 kazandı.

MUHTEMEL 11’LER

Türkiye: Gökhan, Zeki, Serdar, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, İrfan, Cengiz, Hakan, Serdar, Enes

Bosna Hersek: Begovic, Todorovic, Vranjes, Zukanovic, Kolasinac, Besic, Krunic, Visca, Milosevic, Duljevic, Bajic