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Spor

Milli Takım'a geliyorlar! Montella'ya iki Türk yardımcı

A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör adayları netlik kazandı. Öne çıkan en önemli iki isim ise milli formayla başarılı maçlar çıkarmış iki eski yıldız oldu. Burak Yılmaz ve Nuri Şahin'in Vincenzo Montella'nın yardımcılığını yapmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Sabah3 Ekim 2023 Salı 11:17 - Güncelleme:
Milli Takım'a geliyorlar! Montella'ya iki Türk yardımcı
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Milli Takım'da iki Türk yardımcı antrenörün kim olacağı ile ilgili çalışmalar devam ederken Burak Yılmaz ve Nuri Şahin öne çıktı.

Vincenzo Montella, her iki isimle de bir araya gelerek yüz yüze görüşmeler yaptı.

BURAK YILMAZ'IN KARARI

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Burak Yılmaz teklife olumlu yaklaştı ve "Konuyu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimle görüşeceğim" ifadeleriyle İtalyan teknik adama iletti.

ONUR DUYACAĞINI İLETTİ

Antalyaspor'da hocalık yapan Nuri Şahin de böyle bir görevden dolayı onur duyacağını belirterek Montella ile prensipte el sıkıştı.

Şahin, Antalyaspor'daki görevine devam etmesi halinde teklifi kabul edeceğini de Montella'ya iletti.

Her iki çalıştırıcının da Ay-Yıldızlı ekibin kadrosuna katılması bekleniyor. TFF yönetimi ve Vincenzo Montella, bu iki ismin dışında başka eski milli futbolcularla da temas kurdu.

1. LİG'E TAKİP!

Süper Lig maçlarını takip etmeyi sürdüren Montella, dün de Kayserispor-Başakşehir karşılaşmasını izledi. İtalyan çalıştırıcının, Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig müsabakalarını da takip ederek oyuncu havuzunu genişletmek istediği öğrenildi.

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