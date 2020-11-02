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Spor

Milli Takıma gurbetçi golcü: Serdar Dursun

Türkiye A Milli Takımı'nda forvet sıkıntısı çeken Şenol Güneş Almanya'da Darmstad 98'de etkili performans gösteren Serdar Dursun'u aday kadroya çağırmaya hazırlanıyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi 18:48 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:48
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İki sezondur Bundesliga 2'yi kasıp kavuran, adı devlerle anılan 29 yaşındaki forvet bu sezona da muhteşem bir başlangıç yaptı. Darmstad 98'de 7 maça ilk 11'de başlayan Serdar, 4 gol, 2 asistlik performans sergilerken jeneriklik son vuruşlarıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

ADAY KADROYA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Fanatik'in haberine göre, Şenol Güneş'in geniş oyuncu havuzunda değerlendirdiği gurbetçi oyuncuyu bu kez aday kadroya dahil etmesine kesin gözle bakılıyor. Geçen sezon 20'nin üzerinde gole katkı yaparak kulübünün tarihine geçen, adı uzun süre Trabzonspor ve Fenerbahçe'yle anılan Serdar da Ay Yıldızlı forma için çok istekli. Verdiği her röportajda milli takıma seçilmenin en büyük hayali olduğunu vurgulayan Darmstad'ın yıldızı önemli eksiklerin olduğu bu süreçte Güneş'ten şans bekliyor.

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