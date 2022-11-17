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Spor

Milli Takım'da Çekya maçı mesaisi başladı

Hazırlık maçında Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı'nda maçın hazırlıkları başladı.

AA17 Kasım 2022 Perşembe 19:59 - Güncelleme:
Milli Takım'da Çekya maçı mesaisi başladı
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A Milli Futbol Takımı, Çekya ile 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te oynayacağı özel maçın hazırlıklarına, iki grup halinde yaptığı antrenmanla başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, İskoçya ile oynanan karşılaşmada belirli süre alan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kamp otelinin havuzunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ise teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde, Gaziantep FK Tesisleri'nde çalıştı.

Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması ve hücum varyasyonları üzerinde duran milliler, son bölümde ise küçük sahada 6'ya 6 maç yaptı.

İskoçya maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Ferdi Kadıoğlu, çalışmada yer almadı.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un da takip ettiği idmanın sonunda bir grup taraftar, ay-yıldızlılar için getirdikleri baklavayı Stefan Kuntz'a takdim etti.

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