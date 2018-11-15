Milli takımda Cengiz Ünder barsak enfeksiyonu geçirdi

A Milli Futbol Takımı, 17 Kasım Cumartesi günü Konya'da İsveç'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım Salı günü ise Ukrayna ile Antalya'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenman, yoğun yağmur altında gerçekleştirildi.

Bağırsak enfeksiyonu geçiren Cengiz Ünder, antrenmanda yer almadı.

Kasık ve belinde ağrı bulunan Enes Ünal, takımdan ayrı çalışırken, sağ arka adalesindeki sakatlığı geçen Mahmut Tekdemir ise idmana dahil oldu.

Antrenmanda milli oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar üzerinde durdu.

Hazırlıklarının İstanbul ayağını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, yarın sabah Konya'ya gidecek.