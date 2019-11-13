Milli Takım’da Cenk şoku!
Ay-Yıldızlılar, Cenk Tosun’dan gelen haberle sarsıldı. Kasığında açılma meydana gelen golcü, bu akşamki maçla birlikte Andorra mücadelesinde de forma giyemeyecek. Kaptan Emre Belözoğlu ise sakatlığını atlattı.
- Star Spor
TEKNİK direktör Şenol Güneş, kasığından sakatlanan Cenk Tosun’un İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı. Cenk’in sakatlık haberinin basın toplantısından önce medyaya sızmasına tepki gösteren Güneş, “İzlanda, Antalya’da çalışıyor ama içeri kuş bile sokmuyorlar. Bizde içeri girip çıkan belli değil. Cenk’in kasığında açılma oldu, çok ciddi değil, 1 haftada düzelecek bir sakatlık ama maçları kaçıracak” dedi. Deneyimli hoca, Emre Belözoğlu’nun ise iyi durumda olduğunu belirtip, oynatıp oynatmayacağına maç saatinde karar vereceğini söyledi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.