Milli Takım’da Cenk şoku!

TEKNİK direktör Şenol Güneş, kasığından sakatlanan Cenk Tosun’un İzlanda ve Andorra maçlarında forma giyemeyeceğini açıkladı. Cenk’in sakatlık haberinin basın toplantısından önce medyaya sızmasına tepki gösteren Güneş, “İzlanda, Antalya’da çalışıyor ama içeri kuş bile sokmuyorlar. Bizde içeri girip çıkan belli değil. Cenk’in kasığında açılma oldu, çok ciddi değil, 1 haftada düzelecek bir sakatlık ama maçları kaçıracak” dedi. Deneyimli hoca, Emre Belözoğlu’nun ise iyi durumda olduğunu belirtip, oynatıp oynatmayacağına maç saatinde karar vereceğini söyledi.