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Spor

Milli Takım'da Ermenistan ve Hırvatistan mesaisi sürüyor

EURO 2024 Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da hazırlıklar devam ediyor.

IHA21 Mart 2023 Salı 19:31 - Güncelleme:
Milli Takım'da Ermenistan ve Hırvatistan mesaisi sürüyor
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A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına devam etti. Ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde Ermenistan ile 25 Mart'ta Erivan'da, Hırvatistan ile 28 Mart'ta Bursa'da karşılaşacak olan A Milli Takım, bu maçların hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Stefan Kuntz önderliğinde basına açık olarak gerçekleştirilen idman, ısınma hareketlerinin ardından çift kale minyatür kale çalışması ile devam etti. Antrenmanın son bölümünde Ermenistan maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Öte yandan dün ağrıları sebebiyle idmana katılmayan Galatasaray'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakcı, üç gündür devam eden baş ağrısı sebebiyle aday kadrodan çıkartıldı. Abdülkerim'in ileri tetkik ve tedavisinin kulübünde devam edeceği açıklandı.

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