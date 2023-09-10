Milli Takım'da gözler Burak Yılmaz'ı arıyor

Ay-Yıldızlı ekipte gol yollarındaki sorun bir kez daha gün yüzüne çıktı.

1.5 yıl önce Milli Takımı bıraktığını açıklayan Burak Yılmaz'ın yeri santrforda doldurulamazken teknik direktör Kuntz da Ermenistan mücadelesi sonrası basın toplantısında "Böyle maçlarda o golü atabilecek forvetin eksik olduğu görülüyor" diyerek bunu açıkça dile getirdi.

Kuntz ve ekibi, Burak Yılmaz'ın kararının ardından ileri uca çare bulamadı. Alman hocanın döneminde 11 resmi karşılaşmada 26 kez ağlar havalandırılsa da gollerin sadece 8'i (%30) santrfor kökenli isimlerden geldi.

İSTİKRAR SAĞLANAMADI

Bu süreçte Serdar Dursun 4 gol katkısı verirken Halil Dervişoğlu 2, Umut Nayir ve ilk maçında siftah yapan Bertuğ Yıldırım da 1'er kez fileleri sarstı. Enes Ünal ile Barış Alper elleri boş döndü.

BURAK'TAN MESAJ DOLU PAYLAŞIM

Milli takımda forvet eksiği herkesin ortak fikri olurken 'eski kral' Burak Yılmaz sosyal medyadan gönderide bulundu. Şenol Güneş ile birlikte bir fotoğrafını paylaşan antrenör Burak Yılmaz, forvet Burak Yılmaz günlerinin mesajını verdi.