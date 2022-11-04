Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu krizi! Yer yerinden oynadı

Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, krize neden oldu. Hakan Çalhanoğlu'nun Stefan Kuntz'un kararlarına karıştığı iddia edilirken, Kuntz'un milli yıldıza kimseye danışmadan kaptanlık vermesinin bardağı taşırdığı öne sürüldü.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NA KAPTANLIK VERİLMESİ BARDAĞI TAŞIRDI

Alınan kötü sonuçlarla gündemden düşmeyen Milli Takım'da bir kriz daha patlak verdi. Ajansspor'un haberine göre; TFF, kötü sonuçların ardından Kuntz ile yolları ayırma kararı aldı. Alman çalıştırıcının milli yıldızı kaptan yapması sonunu hazırlayan en büyük neden oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU, KARARLARA KARIŞIYOR

Habere göre; Hakan Çalhanoğlu, teknik direktör Stefan Kuntz'un aldığı tüm kararlara karışıyor. Bu durumun milli futbolcular arasında rahatsızlığa da neden olduğu belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, formasını giydiği Inter'de bu sezon 17 resmi maça çıktı ve toplam 1203 dakika süre aldı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.