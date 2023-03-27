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Spor

Milli Takım'da Hırvatistan hazırlıkları tamamlandı

A Mili Futbol Takımı, Euro 2024 Elemeleri D grubu ikinci maçında Hırvatistan'ı ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıkları bugün gerçekleştirilen antrenman ile tamamlandı.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 18:21 - Güncelleme:
Milli Takım'da Hırvatistan hazırlıkları tamamlandı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Antrenman ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise Hırvatistan maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Türkiye Hırvatistan maçı yarın TSİ 21.45'te Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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