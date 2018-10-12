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Milli takımda İrfan Can Kahveci kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü deplasmanda Rusya ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlı takımda sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

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Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Rize'deki Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Bosna Hersek ile oynanan özel müsabakada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

A Milli Takım, akşam saatlerinde Trabzon'dan uçakla Rusya'nın Soçi kentine gidecek. Rusya-Türkiye maçı Soçi'deki Fisht Olimpiyat Stadı'nda pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Bu arada Ay-yıldızlı takımda sakatlığı süren İrfan Can Kahveci, aday kadrodan çıkarıldı.

Futbolcunun sol bacak arka adalesindeki sakatlığın Rusya karşılaşmasına kadar tamamen iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, A Milli Takım heyeti, İrfan Can'ın tedavisini kulübünde devam etmesini uygun gördü.

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