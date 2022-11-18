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Spor

Milli takımımız hazırlık maçında Çekya'yı konuk edecek

A Milli Futbol Takımımız hazırlık maçları kapsamında Gaziantep'te Çekya'yı konuk edecek.

AA18 Kasım 2022 Cuma 11:18 - Güncelleme:
Milli takımımız hazırlık maçında Çekya'yı konuk edecek
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A Milli Futbol Takımı, özel maçta yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini David McGeachie ve Francis Connor, dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

Müsabaka TRT Spor'dan yayımlanacak.

A Milli Takım, 21 yıl son Gaziantep'te

A Milli Futbol Takımı, 21 yıl aradan sonra Gaziantep'te maça çıkacak.

Gaziantep'te son olarak 25 Nisan 2001'de yapılan özel maçta Arnavutluk'u konuk eden ay-yıldızlılar, 21 yıl aradan sonra Çekya ile karşılaşacak.

Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda yapılan Arnavutluk müsabakasını milliler 2-0 kaybetmişti.

Hakem Cüneyt Çakır'a veda edilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, hakem Cüneyt Çakır için jübile organizasyonu düzenleyecek.

Türkiye'nin uluslararası alandaki en başarılı hakemi olarak dikkat çeken ve sezon başında kariyerini noktalayan Çakır, UEFA'dan alınan özel izinle Çekya müsabakasının ilk 5 dakikasını yönetecek.

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