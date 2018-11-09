Milli takımımızın, İsveç ve Ukrayna maçlarının aday kadrosu belli oldu
A Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna maçları aday kadrosu belli oldu.
A Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna maçları aday kadrosu belli oldu.
Kadro şu şekilde:
A Milli Takımımızın İsveç ve Ukrayna maçları aday kadrosu belli oldu.
Kadro şu şekilde:
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