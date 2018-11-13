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Milli takımımızın Konya'da İsveç ile oynayacağı maçın biletleri tükendi

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 17 Kasım Cumartesi günü İsveç ile Konya'da oynayacağı maçın bilet satışı sona erdi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nın ev sahipliği yapacağı ve saat 20.00'de başlayacak mücadelenin satışa çıkan tüm biletlerinin tükendiği ifade edildi.

Açıklamada, karşılaşmaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı başta Konyalılar olmak üzere tüm futbolseverlere teşekkür edildiği kaydedildi.

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