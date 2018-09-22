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Milli takımın yeni kalecisi hazır! Okan Kocuk

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Harun Tekin'in ayrılmasının ardından Bursaspor'da kaleyi devralan Okan Kocuk'un performansı sevinç yaratıyor.

Yeşil-beyazlıların sahasında golsüz berabere kaldığı Medipol Başakşehir karşılaşmasında iyi bir grafik çizen 23 yaşındaki eldiven, başarılı kurtarışlara imza atarken ikinci yarıda da Emmanuel Adebayor'un penaltısını da çıkararak takımını ayakta tuttu. Bu sezon ilk olarak Beşiktaş karşısında forma giyen ve Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir maçlarında da kalede yer alan genç file bekçisi istikrarıyla camiaya güven de aşılıyor. Bu maçlarda kalesine 10 şut isabet eden Okan Kocuk, bunların 8'inde başarılı kurtarışlar yaparken kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

"SON ANA KADAR BEKLEDİM"

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Okan Kocuk, maça iyi başladıklarını belirterek, "Taraftarlarımızla bütünleştik, gol pozisyonlarını değerlendiremedik. 2'nci yarı biraz sendeledik, onlar topa fazla sahip oldu. Son pasları bir türlü yapamadık. Belki yapsak galip gelecektik. Biz iyi bir takımız. Özveriyle çalışıyoruz. İlla ki galip geleceğiz. İnşallah haftaya 3 puanı alıp üst sıralara tırmanmak istiyoruz. Bursaspor bunu hak ediyor" dedi.

Penaltı anından da bahseden 23 yaşındaki eldiven, "Adebayor’un kullanacağını biliyordum penaltıyı. Son ana kadar bekledim. His biraz da. Çok şükür çıkardım ve takımıma yardımcı oldum" ifadelerini kullandı.

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