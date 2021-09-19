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Spor

Milli Takımı'n yeni teknik direktörü Stefan Kuntz İstanbul'a geldi

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi.

DHA19 Eylül 2021 Pazar 20:01 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 20:01
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Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirilen Alman teknik adam Stefan Kuntz'u taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Saat 15.15 dolaylarında Almanya'nın Frankurt şehrinden kalkan Türk Hava Yolları sefer tarifeli uçak, 19:05 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

Kuntz'u Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilisi karşıladı. Alanda herhangi bir açıklamada bulunmayan 58 yaşındaki teknik adam, yarın saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek imza töreni ile resmi sözleşmeyi imzalayacak. Daha sonra tekrar ülkesine dönecek olan Kuntz, perşembe günü yardımcılarıyla beraber İstanbul'a gelerek çalışmalarına başlayacak.

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