Milli takımın yıldızına Premier Lig devlerinden kanca

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, performansıyla devleri peşine takmayı başardı. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre 22 yaşındaki genç orta sahayı isteyen kulüplere Brighton ve Leicester City'nin ardından Arsenal de katıldı. Oyuncunun bonservisinin 30 milyon sterlin civarında olduğu kaydedildi. Tottenham ve Sevilla'nın da genç yıldıza ilgi duyduğu belirtildi.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 35 karşılaşmada görev alan Orkun Kökçü, 12 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Milli oyuncu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 20 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı.