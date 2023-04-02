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Spor

Milli takımın yıldızına Premier Lig devlerinden kanca

Hollanda Eredevise'de Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, hem Hollanda'da hem de milli takımda gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti. Premier Lig ekiplerinin radarında olan genç oyuncunun bonservisi ise 30 milyon sterlin olarak belirlendi.

The Sun2 Nisan 2023 Pazar 14:01 - Güncelleme:
Milli takımın yıldızına Premier Lig devlerinden kanca
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Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, performansıyla devleri peşine takmayı başardı. İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre 22 yaşındaki genç orta sahayı isteyen kulüplere Brighton ve Leicester City'nin ardından Arsenal de katıldı. Oyuncunun bonservisinin 30 milyon sterlin civarında olduğu kaydedildi. Tottenham ve Sevilla'nın da genç yıldıza ilgi duyduğu belirtildi.

Bu sezon Feyenoord formasıyla 35 karşılaşmada görev alan Orkun Kökçü, 12 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı. Yıldız futbolcu, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı. Milli oyuncu, ay-yıldızlı formayla çıktığı 20 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı.

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