Milli tekvandocu Merve Dinçel'den gümüş madalya

Polonya'da düzenlenen Avrupa oyunlarında, Milli tekvandocu Merve Dinçel, gümüş madalya alma başarısı gösterdi.

Krynica-Zdroj şehrinde Krynica Zdroj Arena'da düzenlenen tekvando müsabakalarında son dünya şampiyonu Merve Dinçel, 49 kiloda çeyrek finalde Büyük Britanya'dan Madisson Samant Moore'u yarı finalde ise Almanya'dan Supharada Kisskalt'ı 2-0'lık skorlarla yenerek finale kaldı.

Merve, finalde ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ikincisi İspanyol sporcu Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen finalde son rauntta 10-9 mağlup olan Merve, maçı da 2-1 kaybederek gümüş madalya aldı.