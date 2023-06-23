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Spor

Milli tekvandocu Merve Dinçel'den gümüş madalya

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda milli tekvandocu Merve Dinçel, gümüş madalya kazandı.

23 Haziran 2023 Cuma 23:36 - Güncelleme:
Milli tekvandocu Merve Dinçel'den gümüş madalya
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Polonya'da düzenlenen Avrupa oyunlarında, Milli tekvandocu Merve Dinçel, gümüş madalya alma başarısı gösterdi.

Krynica-Zdroj şehrinde Krynica Zdroj Arena'da düzenlenen tekvando müsabakalarında son dünya şampiyonu Merve Dinçel, 49 kiloda çeyrek finalde Büyük Britanya'dan Madisson Samant Moore'u yarı finalde ise Almanya'dan Supharada Kisskalt'ı 2-0'lık skorlarla yenerek finale kaldı.

Merve, finalde ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ikincisi İspanyol sporcu Adriana Cerezo Iglesias'la karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen finalde son rauntta 10-9 mağlup olan Merve, maçı da 2-1 kaybederek gümüş madalya aldı.

  • merve dinçel
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