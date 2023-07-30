Milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da şampiyon

17 yaşındaki milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya'da düzenlenen W15 Caloundra Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin üçüncü tekler şampiyonluğunu yaşadı.

Avustralya'nın Caloundra kentinde sert zeminde yapılan organizasyonda mücadele eden milli sporcu Melisa Ercan, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Hafta boyunca tamamı Avustralyalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Melisa finalde bir başka Avustralyalı tenisçi Stefani Webb ile karşılaştı.

Milli raket, 1 saat 52 dakika süren mücadelede Webb'i 6-2, 7-5'lik setlerle mağlup etti. Melisa, art arda 15. galibiyetini alırken, üst üste de üçüncü şampiyonluğunu elde etmiş oldu.