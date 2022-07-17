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Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Magic Hotel Tours'ta şampiyon oldu

Tunus'ta düzenlenen Magic Hotel Tours turnuvasında milli tenisçi Zeynep Sönmez, şampiyon oldu.

IHA17 Temmuz 2022 Pazar 20:26 - Güncelleme:
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Tunus'ta düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü Magic Hotel Tours turnuvasında şampiyonluğa ulaştı.

Tunus'un Monastır kentinde sert zeminde gerçekleşen organizasyonda 1 numaralı seri başı olarak mücadele eden 20 yaşındaki sporcu Zeynep Sönmez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Sırasıyla Tunuslu, Rus, Yeni Zellandalı ve Çinli rakiplerini yenerek finale ilerleyen Sönmez, finalde Endonezyalı Priska Madelyn Nugroho ile karşılaştı. Endonezyalı rakibini 6-2, 4-6, 7-6 yenen Zeynep kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

  • Zeynep Sönmez
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