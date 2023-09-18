Milli voleybol takımlarının yeni ana sponsoru: Solgar

Solgar, milli voleybol takımlarının ana sponsoru oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında "Filenin Sultanları" ve "Filenin Efeleri"nin ana sponsoru olan Solgar, milli voleybolcuların dünyadaki başarılarını da destekleyecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Solgar arasındaki iş birliğinin detayları, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın katıldığı 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri'nin ardından TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak.

