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Spor

Milli yelkenci dünya şampiyonu oldu!

Milli yelkenci Derin Atakan, Formula Kite kızlar klasmanında Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

IHA15 Aralık 2023 Cuma 22:12 - Güncelleme:
Milli yelkenci dünya şampiyonu oldu!
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Fenerbahçe Doğuş Yelken olimpik takım sporcusu Derin Atakan, Formula Kite kızlar klasmanında Gençler Dünya şampiyonu oldu.

8-16 Aralık tarihleri arasında Brezilya/Buzios'da gerçekleştirilen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'na 11 ülkeden çok sayıda sporcu ve antrenör katılırken, Derin Atakan burada gösterdiği başarılı performansla Formula Kite Kızlar Klasmanında Gençler Dünya şampiyonluğunu elde etti.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Brezilya'da düzenlenen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Derin Atakan'ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Brezilya'da düzenlenen 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonası'nda Formula Kite kızlar klasmanında altın madalya kazanarak Gençler Dünya Şampiyonu olan Derin Atakan'ı kutluyorum. Elde edilen şampiyonlukta emeği olan başta milli sporcumuzun kulübü Fenerbahçe Doğuş Yelken olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. 2023 World Sailing Gençler Dünya Şampiyonu olarak bizleri gururlandıran Derin Atakan'ın başarılarının devamını diliyorum."

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