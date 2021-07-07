Milli yüzücü Merve Tuncel Avrupa rekoru kırdı

AA 7 Temmuz 2021 Çarşamba 21:01 - Güncelleme: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 21:14

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen organizasyonda kadınlar 800 metre serbest stil finali yapılırken, ilk 2 sırayı milli sporcular aldı.

Merve Tuncel, 8.21.91'lik derecesiyle gençlerde Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti. Merve, 8.28.03 ile dün elemelerde kırdığı şampiyona rekorunu da geliştirdi.

Beril Böcekler 8.33.52 ile gümüş madalyanın sahibi olurken, bronz madalyayı İtalyan Giulia Vetrano aldı.

Kadınlar 800 metre serbest stilde Avrupa gençler rekoru daha önce 8:22.01 ile Macar Ajna Kesely'ye aitti.