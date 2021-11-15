Milliler Karadağ karşısında 3 puan hedefliyor

AA 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:22 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:22

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 2016'da olmak üzere geride kalan 3 maçtan 1'ini Türkiye kazanırken, 2 maç da berabere sona erdi. Karadağ'ın ise galibiyeti bulunmuyor.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 5 golüne, Karadağ 4 golle cevap verdi.

SON İKİ MAÇ BERABERE



Ay-yıldızlı ekip, Karadağ ile oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrıldı.

İki ekip ilk kez, 29 Mayıs 2016'da hazırlık maçında Antalya'da karşı karşıya gelmişti. Türkiye, o maçı Mehmet Topal'ın 90+4. dakikada attığı kafa golüyle kazanmıştı.

Türkiye ile Karadağ arasında 27 Mart 2018'de deplasmanda oynanan özel karşılaşma ise 2-2 sona ermişti. Ay-yıldızlı ekibin golleri Cengiz Ünder ve Okay Yokuşlu'dan gelmişti.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle son maçını ise 1 Eylül 2021'de oynadı. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan maç 2-2 sona erdi. Ay-yıldızlı ekip Cengiz Ünder ve Yusuf Yazıcı'nın golleriyle 2 farklı öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı.

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇLARI



Türkiye ile Karadağ A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 01.09.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-2 27.03.2018 Podgorica Özel 2-2 29.05.2016 Antalya Özel 1-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.