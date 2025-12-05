İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Millilerin olası rakipleri belli oldu! Dünya Kupası kuraları çekildi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın grup kuraları çekildi. A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri ABD, Avustralya, Paraguay oldu. İşte gruplar...

5 Aralık 2025 Cuma 19:15
Millilerin olası rakipleri belli oldu! Dünya Kupası kuraları çekildi
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup kura çekimi yapıldı. A Milli Takım Dünya Kupası biletini alması durumunda, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay'ın rakibi olacak.

GÖZLER PLAY-OFF'TA

Play-off'ta mücadele edecek A Milli Futbol Takım'ımız, play-off yarı finalinde Romanya ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak etapta milliler, evinde Romanya'yı elemesi halinde turnuvaya katılabilmek için finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

GRUPLAR

A GRUBU: Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, (UEFA D Yolu: Danimarka, Kuzey Makedonya, Çekya, İrlanda)

B GRUBU: Kanada, İsviçre, Katar, (UEFA A Yolu: İtalya, Kuzey İrlanda, Galler, Bosna Hersek)

C GRUBU: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti.

D GRUBU: ABD, Avustralya, Paraguay, (TÜRKİYE-Romanya, Slovakya-Kosova)

E GRUBU: Almanya, Ekvador, Fildişi Sahili, Curaçao.

F GRUBU: Hollanda, Japonya, Tunus, (Play-off B Yolu: Ukrayna, İsveç, Polonya, Arnavutluk)

G GRUBU: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H GRUBU: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları.

I GRUBU: Fransa, Senegal, Norveç, (Irak / Bolivya / Surinam)

J GRUBU: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün.

K GRUBU: Portekiz, Polonya, Özbekistan, (Demokratik Kongo / Jamaika / Yeni Kaledonya)

L GRUBU: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana.

AÇILIŞ MAÇI BELLİ OLDU

2026 Dünya Kupası açılış maçı da belli oldu. Turnuvanın ilk maçında Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

FIFA BARIŞ ÖDÜLÜ TRUMP'A VERİLDİ

FIFA, Donald Trump'a "FIFA Barış Ödülü" verdiğini açıkladı.

TORBALAR ŞU ŞEKİLDE

Birinci torba:

Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya

İkinci Torba:

Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya

Üçüncü torba:

Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika

Dördüncü torba:

Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)

