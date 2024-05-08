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Spor

Milot Rashica: Umarım kupayı kazanırız

Beşiktaş'ın Arnavut oyuncusu Milot Rashica, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada 'Umarım finalde de kupaya uzanan taraf oluruz' dedi.

IHA8 Mayıs 2024 Çarşamba 01:16 - Güncelleme:
Milot Rashica: Umarım kupayı kazanırız
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanş maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nün 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Milot Rashica, "Çok mutluyuz tabii ki. Herkesin bildiği üzere zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sezonu hala bir kupayla bir şampiyonlukla sonuçlandırma ihtimalimiz var. Hepimiz için çok önemli bir final müsabakasına çıkacağız. Bu galibiyet de aynı şekilde önemliydi. Bugün taraftarımızın da çok iyi desteğini aldık. Umarım finalde de kupaya uzanan taraf oluruz" diye konuştu.

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