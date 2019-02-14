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Milwaukee Bucks, Pacers'a acımadı: 106-97

Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, konferansın 3. sırasındaki Indiana Pacers'ı deplasmanda 106-97 mağlup etti.

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NBA'e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers ile Brooklyn Nets  arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu. Sonucu 3 uzatmanın ardından belli  olan karşılaşmayı, 148-139 misafir Nets kazandı.
 
Nets'in all-star oyun kurucusu D'Angelo Russell, 14'ü üçüncü uzatmada  olmak üzere attığı 36 sayının yanı sıra 8 asist ve 7 ribaunt üretti. Nets'te Joe  Harris de 25 sayı kaydetti.
 
Cavaliers'ta Jordan Clarkson'ın 42 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Collin  Sexton'ın 24 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Marquese Chriss'in 23 sayı, 7 ribauntluk  performansı galibiyete yetmedi. Cedi Osman ise 13 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle  oynadı.
 
Ersan'dan 11 sayı, 5 ribaunt
 
Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, konferansın 3. sırasındaki  Indiana Pacers'ı deplasmanda 106-97 mağlup etti.
 
Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, 33 sayı, 19 ribaunt ve  11 asistle "triple double"a imza attı. Ersan İlyasova da 11 sayı, 5 ribauntluk  katkıda bulundu.
 
Pacers cephesinde Bojan Bogdanovic 20 sayı, 6 ribaunt, Domantas  Sabonis 14 sayı, 9 ribaunt ve Darren Collison 14 sayı, 7 asist, 6 ribaunt üretti.
 
Sonuçlar
 
Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 139-148 (uzatmada)
 
Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 97-106
 
Boston Celtics-Detroit Pistons: 118-110
 
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 111-126
 
Toronto Raptors-Washington Wizards: 129-120
 
Chicago Bulls-Memphis Grizzlies: 122-110
 
Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 121-111
 
Dallas Mavericks-Miami Heat: 101-112
 
Denver Nuggets-Sacramento Kings: 120-118
 
Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 134-107
 
Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 129-107

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