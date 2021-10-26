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Spor

Miralem Pjanic: İnanılmaz bir atmosfer vardı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yıldız oyuncu Miralem Pjanic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Ekim 2021 Salı 00:50 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 00:50
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Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bosna - Hersekli oyuncu yaptığı açıklamada, "Derbiyi kazandığımız için çok mutluyuz. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Çok önemli bir 3 puan aldık. Umarım taraftarlarımız da izlerken zevk almıştır." sözlerini kullandı.

Pjanic karşılaşmada toplam 89 kez topla buluşurken Galatasaray kalesine ceza sahası dışından 3 şut çekti. Şutlardan birisi serbest vuruştan gerçekleşti ve uzaklardan yapılan vuruş direğe çarparak dışarı çıktı.

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