Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oldu

Miralem Pjanic geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçirdikten sonra bonservisini elinde bulunduran Barcelona'ya geri döndü. Ancak Bosnalı orta saha oyuncusunun Katalan takımının kadrosunda bu sezon da yer alması beklenmiyordu.

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MIRALEM PJANIC LYON YOLUNDA

Bu doğrultuda takım arayışlarına başlayan Pjanic'in 2008-2011 yılları arasında formasını giydiği Lyon ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

LYON ESKİ FUTBOLCULARINA YÖNELDİ

Eski futbolcuları Alexandre Lacazette'i Arsenal'den, Corentin Tolisso'yu ise Bayern Münih'ten geri alan Fransız takımı, Miralem Pjanic'i de yeniden kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.

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AL-NASSR VE MARSİLYA DA İSTİYOR

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı Suudi Arabistan takımı Al-Nassr ve Fransız temsilcisi Marsilya'yla da anılıyordu.

26 MAÇTA 4 ASİST

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 26 resmi maça çıkan Bosnalı futbolcu 4 asist yapmış ancak hiç gol atamamıştı.

Star Gazetesi