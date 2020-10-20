Mircea Lucescu adını Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı

20 Ekim 2020 Salı 21:50 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 22:25

Dinamo Kiev'in 75 yaşındaki Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu, turnuvanın en yaşlı teknik adamı olarak tarihe geçti.

Kariyerinde daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı da çalıştıran Lucescu, Bayern Münih'in başında 72 yaşında "Devler Ligi"nde mücadele eden Jupp Heynckes'i geride bıraktı.

PİRLO İLK MAÇINDA, İLK TEKNİK DİREKTÖRÜNE KARŞI



Juventus'un başında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkan teknik direktör Andrea Pirlo, Dinamo Kiev deplasmanında futbolculuk kariyerinin ilk teknik direktörü Mircea Lucescu'ya karşı puan mücadelesi verdi.

Lucescu, 1995 yılında İtalyan temsilcisi Brescia'yı çalıştırırken 16 yaşındaki Pirlo'ya Reggiana karşısında A takımda forma şansı tanımıştı.