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Mircea Lucescu, Beşiktaş iddialarını bir kez daha yalanladı

Rumen basınına konuşan Mircea Lucescu, Beşiktaş iddialarını tekrar yalanladı.

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Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında gösterilen Mircea Lucescu, Rumen basınına konuştu ve siyah-beyazlıların başına geçeceği iddialarını bir kez daha yalanladı.

Lucescu, Türkiye'de olmasının nedeninin Galatasaray - Başakşehir maçını izlemek olduğunu söylerken, "Beşiktaş ile anlaştığım doğru değil, Beşiktaş'a gitmiyorum. Şu anda Türkiye'deyim ve Galatasaray ile Başakşehir arasındaki maçı izledim. Şampiyonluğu belli eden maç oldu bu" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Beşiktaş'ta teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile birlikte Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, Rizespor Teknik Direktör Okan Buruk ve Tayfun Korkut isimleri öne çıkmakta.

Beşiktaş'ta taraftarların büyük çoğunluğu Mircea Lucescu ismine karşı çıkarken, Alanyaspor ile oynanan maçın ardından Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesi için ciddi bir destek verilmişti.

(Sporx)

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