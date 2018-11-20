Mircea Lucescu: Bu maçın sonucu ilgimi çekmiyor

Andriy Shevchenko ile maçtan önce konuştuğunu söyleyen Mircea Lucescu, "Shevchenko'nun takımının yarısı Shakhtar ve yarısı Dinamo Kiev'den kurulu. Biz de onlar gibi olmak istiyoruz. Bu gelişimi yaptılar, biz de yapmak istiyoruz. Ukrayna da gençti, biz de. Ama onların oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde UEFA Avrupa Ligi'nde oynuyor. Sorun değil, bunu da aşacağız." dedi.

"Bu maçın sonucu ilgimi çekmiyor." diyen Rumen teknik adam, "Oyuncularımın rekabetçi bir ortamda oynamasını istiyorum. Kimlerle takım kuracağız onu belirlemek istiyoruz şu anda. Devamlılık bulmamız lazım. Geçen seneden bu seneye baktığımız zaman Türkiye'deki bazı oyuncular şu an yok. Oyuncular umarım kendi kulüplerinde de oynarlar. Mart'a kadar süremiz var. Umarım kendi kulüplerinde oynadıktan sonra ne oynadıklarını bilerek tekrar toplanacağız." ifadelerini kullandı.

Lucescu, "Ukrayna, kendi grubunda birinci oldu. Hızlı oynayan, genç bir ekip. Bizim de onlar gibi olmamız ve o seviyede oynamamız lazım." dedi.

(Ntv Spor)