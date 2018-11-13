Mircea Lucescu emekli olacak iddiası
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun Türkiye'den ayrıldıktan sonra emekli olacağı iddia edildi.
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu için Romanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Lucescu'ya yakınlığı ile bilinen Romanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Dumitru Dragomir, Lucescu'nun Türkiye'den sonra başka bir görev yapmayacağını belirtti.
''TÜRKİYE'DEN SONRA...''
Romanya basınına konuşan Dragomir, ''Mircea Lucescu çok güçlü bir mentaliteye sahip. Çalışma gücü de var. Ancak Türkiye'den ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Romanya, ona asla bir teklifte bulunmadı. Zaten kabul etmezdi...'' sözlerini kullandı.
73 yaşındaki teknik direktör, 2017'de Türkiye Milli Takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
(Sporx)
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