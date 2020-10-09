İSTANBUL 19°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ekim 2020 Cuma / 21 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8674
  • EURO
    9,294
  • ALTIN
    486.963
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mircea Lucescu: Inter, Merih Demiral'i istedi
Spor

Mircea Lucescu: Inter, Merih Demiral'i istedi

A Milli Takım'da Merih Demiral ile birlikte çalışan ünlü teknik direktör Mircea Lucescu yıldız oyuncu hakkında transfer itirafında bulundu. Lucescu, Juventus'tan önce Merih Demiral'ı Inter'in takip ettiğini ve transfer etmek istediğini açıkladı.

09 Ekim 2020 Cuma 18:22 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 18:25
ABONE OL

Ukrayna'da Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu, A Milli Takım'da birlikte çalıştığı Merih Demiral hakkında transfer itirafında bulundu. 

"INTER MERİH'İ İZLEDİ"

Tuttosport'a konuşan Lucescu, "Inter'in eski scout'u Adelio Moro, Türkiye'ye geldi ve Inter için Merih Demiral'ı izledi. Inter Sportif Direkötrü Javier Zanetti'nin yardımcısı Ivan Zamorano, beni arayıp Merih Demiral'ı sordu. Inter, Merih Demiral'ı çok istedi ama Juventus, herkesten daha çabuk davranarak bu transferi bitirdi." dedi.

Juventus'un başına geçen Pirlo'yu da değerlendiren Rumen teknik adam, "Pirlo'nun bir gün teknik direktör olacağını biliyordum. Pep Guardiola ve Zinedine Zidane gibi olacak. Andrea Pirlo, bir şampiyondu ve teknik direktör olarak da bir şampiyon olacak, en iyilerden biri olarak anılacak" şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.