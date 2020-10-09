09 Ekim 2020 Cuma 18:22 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 18:25

Ukrayna'da Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yapan Mircea Lucescu, A Milli Takım'da birlikte çalıştığı Merih Demiral hakkında transfer itirafında bulundu.

"INTER MERİH'İ İZLEDİ"



Tuttosport'a konuşan Lucescu, "Inter'in eski scout'u Adelio Moro, Türkiye'ye geldi ve Inter için Merih Demiral'ı izledi. Inter Sportif Direkötrü Javier Zanetti'nin yardımcısı Ivan Zamorano, beni arayıp Merih Demiral'ı sordu. Inter, Merih Demiral'ı çok istedi ama Juventus, herkesten daha çabuk davranarak bu transferi bitirdi." dedi.

Juventus'un başına geçen Pirlo'yu da değerlendiren Rumen teknik adam, "Pirlo'nun bir gün teknik direktör olacağını biliyordum. Pep Guardiola ve Zinedine Zidane gibi olacak. Andrea Pirlo, bir şampiyondu ve teknik direktör olarak da bir şampiyon olacak, en iyilerden biri olarak anılacak" şeklinde konuştu.