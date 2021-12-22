Mircea Lucescu yılın teknik direktörü seçildi

22 Aralık 2021 Çarşamba 08:56 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 08:56

Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev'i çalıştıran tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu, ülkesi Romanya'da yılın teknik direktörü ödülünü kazandı.

Ödül törenini organize eden Rumen basınından Gazeta Sporturilor, 76 yaşındaki teknik adamı yılın teknik direktörü ödülüne layık gördü.

2020 yılından bu yana Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yürüten Lucescu, Ukrayna ekibiyle şampiyonluk yaşayıp, Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmişti.

Ülkemizde Galatasaray ve Beşiktaş 'ı çalıştıran Mircea Lucescu, ayrıca Milli Takımımızda da bir dönem görev yapmıştı.