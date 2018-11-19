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Mircea Lucescu'dan istifa iddialarına cevap: Geleceğime ben karar veririm

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, istifa iddialarına cevap vererek, 'Şu an işime devam ediyorum' dedi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Geleceğime ben karar veririm. Yararları olamayacağımı görmezsem, inanmasam devam etmezdim. Şu anda işime devam ediyorum ve işimin iyi gideceğine inanıyorum" dedi.

A Milli Takım'ın yarın Antalya'da Ukrayna ile oynayacağı özel maç öncesinde Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile milli futbolcu Yunus Mallı takımın kamp yaptığı oteldeki basın toplantısında konuştu. 

Milli takıma başarılı oyuncular dahil etmek için yurt içi ve yurt dışındaki maçları izlediklerini anlatan Lucescu, "Biz bu genç ekiple mart ayında başladık ve 7 aylık süreçte beraber oynuyoruz. Uluslar Ligi'nde zor gruptaydık. Rusya ve İsveç dünya şampiyonasından döndü. İkisi de 3 yıldır aynı antrenör, aynı oyuncularıyla devam ediyor. Diğer gruplarda dünya şampiyonasına giden iki ekip yoktu. Bizim iki rakibimiz de üst turlara gittiler. Hırvatistan, İngiltere'ye elendi. 3 yıldır aynı tecrübeli birbirini tanıyan oyunculardan kurulu iki ekip. Bizden daha tecrübeliydiler. Daha iyi demek gerekir. Daha tecrübeli demek gerekir. 4 maçta da oyuna hükmeden bizdik. Biz sadece konsantrasyon durumundan goller yedik" diye konuştu.

"Bu seviyeye gelmek benim hatam değil"

"Bu seviyeye gelmek benim hatam değil. Daha önce sürekli oynayan Tolga Ciğerci, şu anda ortada yok. Ozan Tufan oynamıyor. Selçuk, Volkan Şen, Arda, Burak, Hakan Balta... Çok iyi oyuncular var ama kendi takımlarında oynamıyorlar. Son 4 maçta harika şeyler yarattık, oyun olarak iyi oynadık. Şans güçlüden yana ama bu güç bize de gelecek. Profesyonel olarak baktığımda, kolay değil. Yeniden rekabetçi bir grup kurmaya çalışıyorum, bunun için de zaman gerekiyor."

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