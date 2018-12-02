Mircea Lucescu'dan kurayla ilgili ilk yorum: Zor bir grup. Tüm rakiplere hazırlıklı olmalıyız

Mircea Lucescu şu ifadeleri kullandı:

“Grupların hepsi birbirine denk. Fransa ile oynayacağız, kolay değil. Bizim oyuncularımız için Fransa ile oynamak önemli. Tabii ki kazanmak için sahaya çıkacağız. Sadece Fransa maçına önem vermek doğru değil. Umarım ilk maçı Fransa ile oynamayız. İzlanda'yı yakından tanıyoruz. Andorra ve Moldova maçlarını kazanmalıyız. Fransa ve İzlanda'dan alacağımız puanlar da çok önemli. İzlanda yaşlanıyor, düşüşe geçtiler. Tüm rakiplere hazırlıklı olmalıyız. Zor bir grup. Oyuncularımızın kendi takımlarında oynayarak gelişmeleri gerek. Arnavutluk'un İtalya Serie A'da oynayan 8-9 oyuncusu var. İtalya iyi bir lig. Belki Andorra zayıf takım diyebiliriz.”

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, kurayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Zor bir gruptayız. Türkiye'ye gitmek benim için mutluluk olacak. Yardımcım daha önce orada çalışmıştı. Sıcak futbol iklimini yaşayacak olmak benim için mutluluk. İşimiz kolay olmayacak. Türkiye, Avrupa'da ağırlığı olan bir takım.”

Valbuena’yla ilgili soruya da cevap veren Deschamps, “Valbuena sezona kötü başladı ama şu anda iyi form tuttu. Takip ediyorum. Milli takıma yeniden çağrılabilir” diyerek Fransız futbolcu için açık kapı bıraktı.

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren de kurayla ilgili şunları söyledi:

“Zor bir grup olacak. Gruptan kimlerin çıkacağını ufak ayrıntılar belirleyecektir. Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Yeni bir jenerasyon yaratıyorlar.”

Grubun favorisinin Fransa olduğunu dile getiren Arnavutluk teknik direktörü Christian Panucci’nin sözleri ise şöyle:

“Zor bir gruba düştük. Fransa grubun favorisi. Türkiye ve İzlanda'nın arkasından da biz geliyoruz.

Türkiye ile daha önce dostluk maçları oynadık. Lucescu çok iyi bir teknik direktör. Türkiye ile yapacağımız iki maçın oldukça zor olacağını düşünüyorum.

Uzun yıllar Roma’da forma giyen Panucci, Cengiz Ünder’le ilgili de konuştu. Panucci, “Cengiz bana göre çok yetenekli bir futbolcu. Teke tek oyunda çok etkili” dedi.